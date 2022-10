Lite tra fratelli in casa, la nonna chiama la polizia: denunciato un diciottenne a Cardillo

Un diciottenne denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Si è concluso così un intervento della polizia di ieri mattina in un appartamento nella zona di Cardillo dove cinque giovani fratelli vivono nell'appartamento della nonna. Non sarebbe il primo episodio di violenza avvenuto tra le mura di quella casa e sono state attivate le procedure previste per il "codice rosso".

Cosa abbia scatenato il parapiglia non è ancora chiaro ma, secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con la visita della madre dei cinque ragazzi, che sono affidati alla nonna. Uno di loro avrebbe avuto una discussione con la mamma, costringendo uno dei fratelli e la stessa nonna ad intervenire.

In pochi minuti la situazione è degenerata e il fratello, che si sarebbe messo in mezzo per riportare la calma, sarebbe stato colpito con un bastone o un altro oggetto che era in casa. Appena qualche istante dopo sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo, allertati tramite il 112 da alcuni vicini e forse dalla nonna.

I poliziotti, dopo essere riusciti con non poca fatica a immobilizzare il diciottenne, hanno ascoltato il racconto dei familiari per ricostruire la dinamica e chiarire cosa abbia scatenato l’acceso diverbio. Nella colluttazione un agente ha riportato qualche lieve ferita che ha reso necessaria una tappa in ospedale.