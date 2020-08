Lite fra vicini di casa, 56enne colpito con un cric finisce in ospedale: una denuncia

Colpito con un cric al termine di una lite. E’ accaduto a Carini dove un uomo di 56 anni è stato soccorso vicino all’ufficio postale di via Campo sportivo, una parallela di corso Italia, e portato all’ospedale Villa Sofia. Ad aggredirlo sarebbe stato un 37enne, identificato e poi denunciato dai carabinieri per il reato di lesioni personali.

Secondo una prima ricostruzione, per ragioni ancora da chiarire, la vittima dell’aggressione e un vicino di casa avrebbero avuto un’accesa discussione. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata e sarebbero intervenute altre persone. Tra queste il figlio di uno dei due contendenti - il 37enne - che avrebbe preso un cric e colpito il 56enne.

I militari della compagnia di Carini sono arrivati su segnalazione di qualche passante riuscendo a fermare l’uomo e avviando contestualmente le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Il 56enne ferito durante la lite è stato portato con l’ambulanza in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi.