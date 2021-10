Telecamere non autorizzate, personale in nero e con il reddito di cittadinanza: denunciato titolare panineria

Aveva delle telecamere dentro l’attività che non erano state autorizzate e alcuni lavoratori, in nero, che però percepivano pure il reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno denunciato a Carini un giovane di 29 anni, titolare di una panineria, per aver installato un impianto audivisivo per controllare il personale, che non risultava regolarmente contrattualizzato. I militari lo hanno sanzionato per un totale di 10 mila euro sospendendo temporaneamente l’attività imprenditoriale.

Nel corso di un altro controllo eseguito dai militari della compagnia di Carini è stato arrestato un uomo di 42 anni per detenzione ai fini di spaccio "perché trovato in possesso - spiegano dal Comando provinciale - di sei dosi di crack, materiale da taglio e confezionamento nonché denaro ritenuto provento dell’attività illecita". Nello stesso comune i carabinieri hanno arrestato un 25enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, trovato al di là dei limiti imposti dalla misura. Denunciato invece un 28enne per guida senza patente.