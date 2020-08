Lavorava in un’officina ma aveva il reddito di cittadinanza, una denuncia a Balestrate

Nonostante percepisse il reddito di cittadinanza, lavorava in un’officina meccanica ma non ne aveva dato comunicazione all’Inps. La guardia di finanza di Partinico ha denunciato a Balestrate un uomo ipotizzando il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sequestrata la card gialla sulla quale venivano accreditate le somme da parte dell’Istituto di previdenza sociale.

"Trascorsi i 30 giorni dalla constatazione dell’impiego irregolare - si legge in una nota - i finanzieri, dopo aver verificato l’omessa comunicazione all’Inps della variazione della propria situazione lavorativa e reddituale, effettuavano un nuovo accesso presso il datore di lavoro dove veniva accertato che il soggetto in questione continuava a prestare la propria opera lavorativa all’interno dell’officina".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto le "fiamme gialle" hanno proceduto al sequestro della carta prepagata intestata al coniuge. La comunicazione è stata poi fornita all’ente per la revoca del beneficio e per il recupero delle somme indebitamente percepite, pari a oltre 2 mila euro. Continua l’impegno della finanza nel "contrasto al lavoro sommerso e a favore del corretto utilizzo delle risorse pubbliche".