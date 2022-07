La paletta alzata, la folle fuga tra i passanti nell'isola pedonale e lo schianto: denunciato un 27enne

L’agente stava per alzare il braccio e mostrare la paletta e lui, piuttosto che fermarsi, ha accelerato "a manetta" scappando da corso Calatafimi fino a piazza XIII vittime, attraversando l’isola pedonale del Cassaro e rischiando di investire un paio di persone. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi e si è concluso con un carabiniere e un poliziotto feriti, lo specchietto di un’auto di servizio rotto e un altro mezzo danneggiato e la denuncia di un ragazzo di 27 anni, poi risultato senza patente e con lo scooter senz’assicurazione.

Il giovane a bordo di uno scooter sarebbe incappato in un controllo da parte della di polizia mentre percorreva corso Calatafimi in direzione del centro. L’invito a fermarsi ha ottenuto l’effetto contrario tanto che il giovane, alla guida di un Honda Sh, è scappato a tutta velocità attraversando controsenso piazza Indipendenza, passando sotto Porta Nuova e imboccando l’isola pedonale che porta al Foro Italico. Dopo aver rischiato di investire alcuni passanti, alcuni dei quali si sono lanciati per evitare il peggio, il giovane ha continuato la sua corsa investendo anche un carabiniere.

Gli agenti del commissariato Oreto e dell'Ufficio prevenzione generale, che nel frattempo avevano avviato le ricerche, hanno rintracciato lo scooter al Foro Italico e si sono lanciati all'inseguimento. Secondo quanto ricostruito il 26enne avrebbe proseguito controsenso fino alla Cala dove intanto altri agenti si erano piazzati per fermare il mezzo. Superata piazza XIII, quindi, il ragazzo avrebbe provato a forzare il posto di blocco. La manovra però non gli sarebbe riuscita e dopo aver urtato e rotto lo specchietto di un’auto di servizio, si è schiantato contro una Citroen parcheggiata.

Una volta identificato il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni. Durante la fuga, infatti, il 26enne avrebbe urtato il carabiniere provocandogli una lesione giudicata guaribile in pochi giorni e avrebbe colpito anche uno dei poliziotti che aveva provato a bloccarlo ferendolo alla mano. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni.