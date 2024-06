Dà fuoco alle sterpaglie ma le fiamme sfuggono al controllo, denunciato settantenne

L'estate è alle porte e nonostante il lavoro dei sindaci per cercare di prevenire gli incendi c'è chi, per ripulire il proprio terreno, sceglie il fuoco come soluzione. Non calcolando però i rischi. Sono diversi gli incendi che ieri hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della Forestale che hanno fatto diverse comunicazioni di reato in Procura. Il rogo più vasto, esteso per circa tre ettari, è stato registrato ieri a Marineo, in contrada Regia Trazzera, dove i carabinieri hanno individuato e denunciato un settantenne che aveva appiccato le fiamme nella sua proprietà.

"Fortunatamente - spiega a PalermoToday il sindaco Franco Ribaudo - l'incendio era lontano dal centro abitato, ma è anche vero che siamo appena a giugno e se cominciano adesso... Abbiamo già emesso le prime ordinanze, in attuazione della circolare della Protezione civile, affinché i proprietari ripuliscano i loro terreni. Stiamo facendo anche attività di monitoraggio e predisponendo un censimento degli inadempienti per intervenire con la Forestale e la Regione. La vigilanza e la repressione sono fondamentali, ma lo è ancor di più la prevenzione".

Un altro incendio, di dimensioni più modeste, è avvenuto a Villafrati, in contrada Stallone, dove le fiamme sono divampate vicino a una strada e a un terreno coltivato a grano. Il tempestivo intervento delle squadre del Comando provinciale, allertate da altri residenti, è servito a evitare il peggio. "Anche noi abbiamo firmato l'ordinanza - ricostruisce il sindaco Franco Agnello - agli inizi di maggio e fino ad ora non ci sono stati problemi. Ma alla luce della scorsa stagione, risultata devastante, è necessario prevenire. Molti hanno già fatto 'pulizie' nei propri terreni ma continueremo a monitorare la situazione".

Nel comune di Villafrati, spiega ancora il primo cittadino, il personale della Forestale sta lavorando duramente, anche con turnazioni il sabato e la domenica, per tenere sotto controllo il problema. "Devo dire - continua Agnello - che l'assessorato si è mosso bene predisponendo ulteriore personale per la vigilanza. Siamo intervenuti anche nella riserva Chiarastella per tutelare il nostro territorio. Entro la fine del mese dovremo comunicare eventuali inottemperanze da parte dei cittadini che sono stati già sollecitati per fare la propria parte ed evitare una nuova stagione di incendi".