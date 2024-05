Entra di notte a scuola e ruba attrezzature sportive ma trova i carabinieri quando esce, denunciato

E’ stato sorpreso mentre scavalcava il cancello di una scuola con uno zaino pieno di oggetti rubati. I carabinieri hanno denunciato la scorsa settimana un ragazzo di 16 anni accusato di essere l’autore di un furto all’interno della centrale della scuola media Pietro Palumbo di Villabate. Recuperata e restituita la refurtiva composta da attrezzature sportive trafugate dall’istituto.

Il sedicenne, secondo una prima ricostruzione, è stato visto dai militari della stazione Compagnia di Misilmeri e del Nucleo radiomobile mentre cercava di uscire dal plesso centrale di via Alcide de Gasperi, chiuso da anni da quasi 5 anni, con uno zaino sulle spalle. I carabinieri, insospettiti da quell’insolita scena notturna, hanno subito bloccato e identificato il giovane.

Dopo la perquisizione è stato rinvenuto del materiale sportivo sottratto poco prima dalla palestra della Palumbo. Tra gli oggetti rubati c'erano una rete da tennis, un palanchino, un volano da badminton e un bilanciere. Al termine degli accertamenti e dopo l’acquisizione delle immagini riprese da alcune telecamere, il sedicenne è stato denunciato e affidato ai genitori.

Il plesso della centrale della scuola media Palumbo risulta in disuso dal 2019 perché, per poterla restituire agli studenti villabatesi, servono delle opere di ristrutturazione che attualmente non sarebbero state programmate. Le chiavi dell'edificio infatti sono state restituite al Comune e l'istituto, in attesa dei lavori e dell'eventuale assegnazione, è stato trasformato in un magazzino.