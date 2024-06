Strade chiuse per la processione a Isola, vigile blocca sedicenne in bici e riceve una testata

Vigile urbano colpito con una testata da un giovane. Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato Isola delle Femmine per avere aggredito un agente della polizia municipale impegnato nella gestione del traffico durante la processione di San Pietro. Alcune strade, come previsto da un'ordinanza del sindaco, erano state interdette alla circolazione. Il giovane però avrebbe preteso ugualmente di passare in sella alla sua bicicletta.

Nonostante l'insistenza l'agente della polizia municipale si è rifiutato di assecondare la richiesta e il giovane, per tutta risposta, lo avrebbe colpito in pieno volto con una testata. Il sedicenne è stato quindi bloccato sino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno identificazto e denunciato per lesioni a pubblico ufficiale. Il vigile, soccorso in prima battuta da alcuni colleghi, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.

Un caso simile si era verificato a novembre scorso a Palermo, tra le strade della Vucciria. In quell’occasione però, ad aggredire una coppia di vigili, sarebbero stati Salvatore Di Giovanni, 32anni, figlio di Tommaso, boss di Porta Nuova, e altri due tre giovani. Un episodio costato loro l’arresto, eseguito dalla polizia che gli ha poi notificato anche il Daspo: per 3 anni saranno banditi da alcuni luoghi della movida.