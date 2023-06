Sfonda la vetrina del Mondadori point in viale Lazio, donna vede tutto e chiama la polizia: arrestato

Scatta l'allarme e sfuma il colpo al Mondadori point. La polizia ha denunciato un uomo di 35 anni per un tentato furto della scorsa stanotte in viale Lazio sfumato grazie all’entrata in funzione dell’allarme della cartolibreria Mercurio-Mondadori point. Ma anche grazie alla telefonata di un residente che, dopo aver sentito dei rumori sospetti, si è affacciato e ha visto due persone che prendevano a calci l'ingresso dell'attività.

Secondo una prima ricostruzione l’intervento è avvenuto intorno all’una, quando una residente ha chiamato il 112 segnalando ciò che aveva appena visto. Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale hanno raggiunto viale Lazio per constatare l’accaduto: la vetrina era infranta ma i ladri non erano riusciti a entrare. Dall’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza gli investigatori sono riusciti a rintracciare l’auto utilizzata dai due, una Mini Cooper.

Gli agenti sono quindi risaliti all’identità del proprietario, un 35enne che vive a Borgo Nuovo, individuando anche l’auto utilizzata per il colpo: il motore era ancora caldo, a dimostrazione del fatto che fosse stata parcheggiata poco prima. Le successive perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare, sia nell’auto che in casa dell’uomo, alcuni arnesi da scasso che sarebbero stati utilizzati per il furto in viale Lazio. Indagini in corso da parte della polizia per risalire all’identità del complice.

L'intervento è frutto delle contromisure adottate dalla questura per porre un freno all'escalation di furti, soprattutto quelli con il metodo della spaccata, registrata negli ultimi due mesi. Tra le ultime attività colpite ci sono il Caffe Liberty di via Giovanni Villani, l'ottica Lipari, due saloni di bellezzza, il ristorante Bioesserì di via La Farina, il Bar Rosanero di via XX Settembre, la boutique Louis Vuitton di via Libertà, i bar Wisser di via Tricomi, il negozio Terranova di corso Calatafimi e una tabaccheria di via Giafar.