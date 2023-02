Viene fermato per un controllo ma è su un fuoristrada rubato, fugge a piedi e viene bloccato

Doveva essere un controllo di routine ma gli agenti non potevano immaginare che quel giovane si trovasse alla guida di una macchina rubata. La polizia ha denunciato un ragazzo di 30 anni fermato due giorni fa, a bordo di un fuoristrada, mentre percorrava via Pomara. Invece di fermarsi all'alt, l'automobilista è sceso dall'abitacolo tentando di scappare a piedi.

La fuga del giovane, però, non è durata molto. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale infatti lo hanno inseguito e bloccato dopo poche decine di metri. Al termine degli accertamenti il ragazzo, che non ha fornito spiegazioni sul perché stesse guidando un'auto rubata, è stato indagato per il reato di ricettazione.

Successivamente gli agenti hanno rintracciato l'intestatario del fuoristrada, parcheggiato la sera prima vicino casa, che non sapeva ancora nulla del furto appena subito. Con ogni probabilità se ne sarebbe accorto la mattina seguente, quando probabilmente sarebbe stato troppo tardi per sperare di ritrovarla ancora tutta intera.

Il fenomeno dei furti di auto è sempre più in ascesa. Ad agosto scorso, in appena due settimane, erano arrivate oltre cento denunce da parte di chi era stato derubato dai ladri. E il trend sembra essere invariato. Le Fiat Panda e Fiat 500 i modelli più gettonati. Per mettere a segno i colpi una banda avrebbe addirittura utilizzato una autogru per "rimuovere" le macchine e portarle via.

I palermitani, stanchi della situazione, si sono adoperati creando dei gruppi sui social per segnalare i furti delle loro auto e lanciare appelli a eventuali testimoni. Uno degli amministratori del gruppo Facebook "Oggetti smarriti o rubati-Palermo e provincia" più o meno quotidianamente aggiorna un post in cui vengono inserite tutte le auto, con relative targhe, rubate in città.