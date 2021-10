/ Via Fausto Coppi

Cambia le targhe su un’auto rubata che la polizia ritrova allo Zen: denunciato un trentenne

La macchina "scomparsa" pochi giorni prima dalla zona dell'Uditore è stata individuata dagli agenti in via Fausto Coppi. Il proprietario delle targhe, che si è presentato in commissariato confessando il furto, dovrà rispondere anche del reato di riciclaggio