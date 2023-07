Sorpreso sul bus alla stazione con smartphone e portafogli rubati in spiaggia a Mondello: denunciato

E’ stato trovato in possesso di un iPhone 14, un paio di AirPods e aveva anche soldi e documenti di due turisti che erano andati a fare un bagno nel mare di Mondello. La polizia ha denunciato un uomo di 35 anni, S. R. le iniziali, bloccato mercoledì pomeriggio poco dopo essere sceso da un autobus alla stazione centrale. Fondamentali per rintracciarlo la geolocalizzazione di uno dei dispositivi rubati in spiaggia e la collaborazione di una delle vittime che ha guidato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale verso l'obiettivo.

Erano più o meno le 13.30 quando sono arrivate alcune segnalazioni al 112 per una serie di furti avvenuti nella spiaggia libera. Tra le vittime un palermitano e una coppia di tedeschi arrivati in città godersi le bellezze. Una di loro, avendo lasciato attivata la localizzione delle sue cuffie senza fili, è riuscito a fornire indicazioni ai poliziotti che hanno avviato le ricerche seguendo il percorso fatto dal ladro o dal ricettatore che sembrava spostarsi lungo l'itinerario di un mezzo pubblico.

Una volta intuito il possibile capolinea, i motociclisti delle "Nibbio" e i colleghi delle volanti hanno superato il mezzo dell'Amat sul quale viaggiava il 35enne. Arrivato a destinazione l’uomo, sentendosi forse braccato, avrebbe cercato di nascondersi tra la folla in piazza Giulio Cesare prima di essere bloccato e perquisito. Nel suo zaino c’erano gli oggetti rubati poco prima in spiaggia che sono stati recuperati e riconsegnati ai proprietari. Lui invece, non configurandosi la flagranza di reato, è stato denunciato a piede libero per ricettazione.