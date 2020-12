"Sono un collega", e mostra un tesserino: denunciato 45enne che si spacciava per carabiniere

"Sono un collega, presto servizio alla caserma Carini", ha detto a due militari ad un posto di controllo mostrandogli un tesserino e una placca in metallo poi risultata la riproduzione fedele di un distintivo. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni, S.P., per possesso di distintivi contraffatti. Il materiale trovato addosso al finto militare è stato sequestrato. Dalle indagini è emerso che il 45enne era stato carabiniere ausiliario (servizio di leva) negli anni Novanta. Sono ora in corso accertamenti sulle motivazioni del gesto e se si fossero già verificati abusi di tale qualità da parte sua.