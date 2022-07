Sperone, diciassettenne vede la polizia e scappa: trovato con 100 grammi tra hashish e marijuana

Trovato con 100 grammi tra hashish e marijuana pronta da spacciare ad appena 17 anni. La polizia ha denunciato un ragazzo dello Sperone per detenzione ai fini di spaccio al termine di una perquisizione. Inutile il suo tentativo di fuga interrotto grazie all’intervento delle volanti.

L’intervento risale a venerdì in passaggio De Felice Giuffrida, un vicolo già finito alla ribalta della cronaca per le operazioni antidroga condotte da polizia e carabinieri negli anni. Secondo quanto ricostruito dalla questura, gli agenti si erano appostati per tenere d’occhio il giovane.

Alla vista dei poliziotti del commissariato Brancaccio, il diciassettenne è scappato ma è stato catturato poco dopo. "E’ stato sottoposto a perquisizione - si legge in una nota - e sono stati rinvenuti 88 grammi di hashish e 14 di marijuana già suddivisi in dosi pronte per essere cedute".

Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati anche i contanti che il ragazzo, poi affidato alla madre, aveva in tasca perché giudicati il ricavato dell’attività illecita. Indagini in corso per accertare se qualcuno dei familiari sia percettore di reddito di cittadinanza.