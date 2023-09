Torna in carcere dopo un permesso premio con 300 grammi di hashish e coca, denunciato

Dopo un permesso premio stava tornando in carcere con quasi 300 grammi tra hashish e cocaina. E’ la scoperta fatta dagli agenti di polizia penitenziaria che nei giorni scorsi hanno denunciato un detenuto, di rientro all’Ucciardone, e sequestrato la sostanza stupefacente.

Gli atteggiamenti e il nervosismo hanno tradito l'uomo convincendo gli agenti a sottoporlo alla perquisizione che poi ha consentito il ritrovamento della droga. Da chiarire se fosse stata acquistata come scorta per il consumo personale o se l’obiettivo fosse quello di spacciarla agli altri detenuti.

Un plauso arriva dalla segreteria regionale del sindacato Cnpp al personale in servizio nel vecchio carcere dell’Ucciardone nonché in quelli di Caltagirone e Catania che si sono contraddistinti nell’ultima settimana nel ritrovamento di sostanze stupefacenti e altri oggetti non consentiti.