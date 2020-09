Finisce in ospedale dopo una rissa e semina il caos al pronto soccorso, denunciato

Era arrivato in ospedale ubriaco dopo essere stato coinvolto in una rissa in cui aveva riportato una frattura al polso. Ciononostante, mentre si trovava al pronto soccorso del Civico, avrebbe iniziato a insultare medici e infermieri, seminando il caos e distruggendo alcune apparecchiature sanitarie. La polizia ha denunciato venerdì sera un uomo di 46 anni (G.B. le sue iniziali) per il reato di danneggiamenti.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era entrato nell'area d'emergenza per una sospetta frattura al polso. Durante l'attesa il 46enne avrebbe dato in escandescenze. Prima avrebbe aggredito verbalmente il personale sanitario, poi si sarebbe scagliato contro un monitor utilizzato nell'area pretriage paralizzando di fatto le attività per più di un'ora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti intervenuti intorno alle 21.30 hanno identificato e denuciato l'uomo all'autorità giudiziaria. Nonostante il parapiglia creato, il 46enne è rimasto al pronto soccorso per farsi medicare le ferite e le contusioni riportate nella scazzottata. Come poi confermato dagli esami aveva al polso fratturato. Indagini in corso da parte della polizia per ricostruire anche l'episodio della rissa.