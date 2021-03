"Voglio ripetere gli esami", poi inveisce contro una dottoressa e semina il caos all'Ingrassia

E' accaduto nel reparto di Terapia del dolore dell'ospedale di corso Calatafimi dov'è dovuta intervenire la polizia. Identificato e denunciato in Procura per danneggiamento un 44enne di Carini per aver preso a calci scrivanie e panchine

A suo dire i medici non si sarebbero presi cura di lui adeguatamente e avrebbero sottovalutato i suoi problemi fisici. Per questo avrebbe iniziato ad alzare la voce e inveire contro una dottoressa chiedendo di ripetere alcuni esami ed essere sottoposto a un’ulteriore visita, prima di dare in escandescenze e prendere a calci scrivanie e panchine del reparto di Terapia del dolore dell’Ingrassia. Una sfuriata che è costata a un carinese di 44 anni una denuncia in Procura per danneggiamento.

La vicenda si è verificata ieri nella struttura sanitaria di corso Calatafimi, intorno alle 13.15, dove è stato necessario un intervento della polizia per riportare la calma. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era andato in ospedale dopo aver accusato forti dolori che sarebbero stati causati da uno sforzo fisico prolungato. Sembrerebbe infatti che il 44enne avesse percorso diversi chilometri con una tanica piena per rifornire un mezzo agricolo che si era fermato perché rimasto senza carburante.