Politeama, ruba portafogli sul bus e usa il bancomat per fare shopping in centro: denunciato

Sarebbe riuscito a sfilare il portafogli a una donna sull’autobus e poi, usando la sua carta, avrebbe speso un centinaio di euro nei negozi del centro prima di essere fermato. Un 65enne è stato denunciato sabato mattina per furto dopo essere stato bloccato dalla polizia nella zona del tribunale.

A lanciare l’allarme era stata la vittima, una passeggera della linea 134 che, arrivata nella zona del Politeama, si era resa conto che qualcuno aveva messo le mani nella sua borsa. Gli agenti, grazie agli alert che la vittima riceva dalla banca, si sono messi alle ricerche del responsabile.

Ricostruendo i suoi spostamenti i poliziotti si sono appostati davanti a un negozio, l’ultimo in cui il borseggiatore aveva utilizzato la carta per fare acquisiti con il bancomat. Appena uscito dall'esercizio commerciale l’uomo è stato fermato e portato in questura per accertamenti ed è stato denunciato a piede libero.