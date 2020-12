Ruba gioielli e tappeti persiani dalla casa di un anziano, denunciata badante

Quando la moglie era ancora in vita, lei si occupava delle sue acconciature. Dopo la morte dell'anziana donna, essendo ormai di famiglia, era rimasta in quella casa per occuparsi come badante del marito rimasto vedovo. Negli anni però avrebbe approfittato della fiducia conquistata portando via gioielli e tappeti persiani per un valore di 40 mila euro, arrivando ad aprire un conto corrente in cui farsi bonificare i risparmi di una vita. La polizia ha denunciato una donna recuperando i beni sottratti a un anziano, parte dei quali erano stati custoditi nella cassetta di sicurezza di una banca.

Le indagini degli investigatori del commissariato San Lorenzo sono state avviate dopo la denuncia dei familiari dell'anziano, che pian piano ha visto sparire molta roba da casa propria. "La vittima - ricostruiscono dalla Questura - sarebbe stata convinta addirittura a trasferire parte del suo denaro su altro conto corrente, appositamente aperto, dal quale la donna avrebbe effettuato consistenti e ripetuti prelievi". Sia i gioielli che i tappeti sono stati ritrovati dagli agenti e restituiti all'anziano.