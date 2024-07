Cani segregati in una casa di via Castelforte, scattano due denunce per maltrattamento di animali

Hanno provato a convincere i poliziotti che quei cani, rinchiusi nelle gabbiette per uccelli e distesi fra le loro stesse feci, fossero tutti i loro. Anche quei tre cuccioli nati poche settimane fa e altri tre cani malati, alcuni dei quali privi di microchip. Sono stati denunciati per abbandono e maltrattamento di animali due palermitani di 38 e 46 anni (G. M. e M. B., queste le loro iniziali) che, in via Castelforte, tenevano tra casa e veranda 27 cani che sono stati sequestrati come anticipato ieri, domenica 30 giugno dal PalermoToday, e affidati, per un problema sui nuovi ingressi al canile municipale, a volontari e associazioni che hanno proposto di offrire uno stallo temporaneo agli animali.

L’intervento dei poliziotti del commissariato San Lorenzo è stato sollecitato da alcuni residenti che avevano sentito un "odore forte e pungente - spiegano dalla questura - di carne putrefatta proveniente dall'interno dell’abitazione". Temendo che dentro potesse esserci qualcuno morto magari da giorni, gli agenti hanno chiesto supporto ai vigili del fuoco per forzare l’ingresso e accedere nell'appartamento a Partanna: dentro c'erano i cani, tutti di taglia piccola o media, la maggior parte dei quali rinchiusi in condizioni opprimenti all'interno delle gabbie.

Il passo successivo è stato quello di chiedere l'intervento dei sanitari dell'Asp, del consulente veterinario nominato dalla Procura e delle guardie eco-zoofile per setacciare l'appartamento e cristallizzare le condizioni di detenzione degli animali all’interno di quello che, nonostante le spiegazioni, si presentava a tutti gli effetti come una specie di canile-lager. Gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti per risalire all'identità dell'inquilina che, poco dopo, si è presentata alla porta in compagnia di un uomo riferendo di essersi allontanata per questioni lavorative e sostenendo che gli animali fossero tutti suoi.

Il sospetto degli investigatori è che quell'appartamento di via Castelforte fosse in realtà un allevamento abusivo dove gli animali sarebbero stati "spremuti" per le gravidanze per potere poi rivendere i cuccioli sul mercato nero. Eseguito il sequestro, in più tranche visti i numeri e le difficoltà riscontrate nel trovare a tutti loro una sistemazione, la 38enne e il 46enne sono denunciati. Le indagini però sono solo all’inizio perché gli investigatori cercheranno di chiarire la provenienza degli animali e a chi fossero diretti.

Sono stati inoltre effettuati accertamenti per chiarire se fra i cani trovati ce ne fosse qualcuno corrispondente alle tante denunce di furto o smarrimento presentate tra commissariati di polizia e stazioni dei carabinieri. "Chiunque dovesse riconoscere in una delle foto pubblicate il proprio cane, in quanto o rubato o smarrito, potrà contattare il commissariato San Lorenzo - spiegano dalla questura - al numero 091.6722911, fornendo adeguata prova sulla proprietà dello stesso qualora non rientrasse tra quelli dotati di microchip".

Codacons e Assofido, associazione specializzata nella difesa dei diritti degli animali, annunciano la costituzione di parte offesa, in occasione dell’eventuale processo, contro i responsabili degli illeciti. "Ancora una volta - si legge in una nota - ci troviamo di fronte ad un grave caso di violenze e maltrattamenti a danno degli animali, realizzato da soggetti senza scrupoli che vanno sanzionati con la massima severità. Ricordiamo infatti che il nostro ordinamento prevede pene specifiche per chi maltratta e uccide animali, e per tale motivo abbiamo deciso di costituirci come parte offesa, avviando l’iter per chiedere un cospicuo risarcimento nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili di illeciti".