Aveva acceso il fuoco per liberarsi delle sterpaglie nel suo terreno, a Piana degli Albanesi, ma la situazione, anche a causa del caldo e dello scirocco degli ultimi giorni, gli è sfuggita di mano. Un agricoltore è stato denunciato questa mattina per il reato di incendio colposo dopo essere stato scoperto dal personale della Forestale. "Su indicazione del governo Schifani - spiega a PalermoToday Giuseppe Battaglia, nominato commissario per l’emergenza incendi in Sicilia - abbiamo potenziato le attività di perlustrazione che sta iniziando a dare i primi frutti”.

Gli uomini della Forestale stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, arrivati in contrada Pizzuta, sono stati attirati da un incendio di modeste dimensioni che però rischiava di propagarsi a una zona boschiva vicina. A breve distanza c'era l'agricoltore che, dopo essere stato identificato, è stato affidato ai carabinieri della stazione di Piana degli Albanesi che hanno avviato i primi accertamenti. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente che però gli è costato una denuncia a piede libero.

Il divieto di accendere fuochi liberi in Sicilia - secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali nonché dalle ordinanze dei vari Comuni - è scaduto lo scorso 15 ottobre. "Abbiamo già predisposto un’ordinanza e ne stiamo preparando un’altra per raccomandare alle Amministrazioni di estendere la scadenza del divieto", conclude il comandante della Forestale. Altri piccoli incendi sono stati registrati tra Caccamo e Roccalumera e a piano Stoppa, nel territorio di Misilmeri.

Nei giorni scorsi la Regione ha deciso di richiamare in servizio 1.600 operai antincendio della Forestale per fronteggiare le condizioni climatiche straordinarie previste per i prossimi giorni nell’Isola. Alla base della delibera, la relazione del capo del dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione, Salvo Cocina, che in particolare per oggi, giovedì 19, e venerdì 20, prevede forti venti di scirocco e temperature più alte delle medie con punte sui 35 gradi. Uno scenario che potrebbe favorire lo svilupparsi di incendi.