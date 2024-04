Paziente fuma nella stanza di un ospedale, il medico lo rimprovera e lui lo aggredisce: denunciato

Per giorni avrebbe creato un clima di tensione in ospedale, minacciando il personale e disturbando gli altri pazienti che, in alcuni casi, avrebbero preferito dormire “sbarrando” le porte con tavolini e sedie per evitare incursioni notturne. Poi, ieri sera, si sarebbe fatto pure rimproverare per essere stato beccato a fumare alla finestra, decidendo così di scagliarsi contro il dottore che lo aveva rimproverato. Per questo un uomo di 32 anni, ricoverato alcuni giorni fa dopo un incidente, è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito un medico del Policlinico.

Il paziente era stato ricoverato alcuni giorni fa per via di un incidente a causa del quale aveva riportato varie lesioni, tra le quali dei tagli alle braccia in cui erano rimasti conficcati dei frammenti di vetro. Dopo una prima tappa al pronto soccorso di Villa Sofia, il 32enne è stato trasferito nella Chirurgia plastica dell’ospedale universitario per un intervento. "Ha avuto un atteggiamento aggressivo sin dall’inizio. Dopo una discussione - racconta chi era presente - ha persino puntato la forchetta contro un altro paziente, ha litigato con la moglie, minacciato la caposala di darle fuoco e preso a calci due carrelli".

Ieri sera la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il 32enne, beccato con la sigaretta accesa in una stanza, è stato ripreso dal medico di guardia che, dopo una serie di insulti, è stato schiaffeggiato e colpito con un pugno al volto. Dopo un primo intervento delle guardie giurate sono arrivati gli agenti di polizia che hanno identificato e denunciato l'uomo poi dimesso dall'ospedale. Tra gli effetti personali aveva anche un oggetto atto a offendere che gli è stato sequestrato. Questa mattina l'uomo sarebbe tornato in ospedale creando nuovamente disordini prima di essere allontanato.