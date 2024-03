C’erano vecchi elettrodomestici, bombole di gas, vernici e altro materiale ferroso abbandonati alle intemperie. La guardia costiera ha sequestrato un’area a Sferracavallo e denunciato un uomo per gestione di rifiuti non autorizzata, abbandono, discarica abusiva e inquinamento ambientale. I controlli sono stati estesi ad altre zone costiere e hanno portato al sequestro di circa 7,5 tonnellate di rifiuti in un cantiere nautico dell'Arenella.

E’ il risultato dell’attività svolta dal personale del Nucleo operativo polizia ambientale che a Sferracavallo ha accertato la presenza di una grossa quantità di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericoloso, "depositati - si legge in una nota - in maniera incontrollata in un terreno agricolo, occupando una superficie totale di circa 300 metri quadrati" trasformata in una "discarica a cielo aperto con conseguente notevole pregiudizio all’integrità dei corpi idrici adiacenti in caso di pioggia".

Nel corso di un'altra attività, svolta insieme ai tecnici dell'Arpa, è stata ispezionata la sede operativa di una società che opera nel settore della cantieristica e del rimessaggio nautico dov'è stata riscontrata, spiegano dalla Capitaneria, "la mancanza delle previste autorizzazioni ambientali, oltre che la gestione illecita dei rifiuti presenti nei luoghi". Secondo quanto accertato la società eseguiva anche lavori di manutenzione meccanica sui motori delle unità da diporto in assenza della specifica autorizzazione.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato in Procura per le ipotesi di reato di gestione di rifiuti non autorizzata, esercizio abusivo della professione di officina meccanica ed esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Anche in questo caso l’area, per un’estensione totale di circa 150 metri quadrati, è stata sequestrata insieme ai rifiuti tra i quali c’erano decine di motori fuoribordo "smembrati", contenitori ricolmi di oli esausti, carburanti, solventi e altro ancora.