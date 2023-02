Ripresi dalle telecamere mentre scaricano rifiuti da una motoape, 2 denunce a Carini

Stavano scaricando decine di sacchi pieni di immondizia ma non si erano accorti che, poco lontano da loro, c'erano le telecamere del sistema di videsorveglianza "Aquila". La polizia municipale di Carini ha denunciato due uomini di 35 e 44 anni (M. C. e A. A. le iniziali) per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sotto sequestro sia il mezzo utilizzato dai due indagati, una motoape, e l'area di contrada Sofia trasformata in una discarica.

I vigili urbani, secondo quanto ricostruito, avrebbero trascorso alcuni giorni a "scrutare i movimenti sospetti di alcuni soggetti. Uno di loro - si legge in una nota - ha fatto una manovra per scaricare i rifiuti ponendosi proprio a beneficio di telefacmere. A questo punto il responsabile della centrale operativa ha dato l'allarme".

Dopo una verifica sul proprietario del mezzo, l'uomo è stato scovato e portato negli uffici di piazza Sant'Anna dove, davanti alle foto estrapolate dal video, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Gli agenti di Carini, guidati dal comandante Marco Venuti, hanno eseguito il sequestro penale del mezzo utilizzato per commettere l'illecito in maniera tale da evitare altri episodi del genere.

I due denunciati, secondo quanto previsto dall'articolo 256 del Testo unico in materia ambientale, rischiano l'arresto da 6 mesi a 2 anni e un'ammenda ciascuno che va dai 2.600 ai 26 mila euro. La polizia municipale, dopo il sequestro di una discarica abusiva di circa 500 metri quadrati, ha avviato le indagini per risalire ai complici immortalati dalle telecamere del sistema "Aquila".