Borse e cinture di Gucci e Louis Vuitton, sequestrati oltre 3 mila prodotti contraffatti in un negozio

Cinture Gucci, borse di Louis Vuitton e pochette di Yves Saint Laurent. Tutto rigorosamente falso. La guardia di finanza ha sequestrato oltre tremila prodotti in un negozio gestito da una commerciante cinese di 48 anni, titolare di un negozio di corso dei Mille, che vendeva tra le altre cose merce contraffatta dei brand più noti e delle case di alta moda. La donna è stata denunciata per aver introdotto nel territorio nazionale prodotti con segni falsi nonché per il reato di ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A eseguire i controlli sono stati i finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano che hanno sequestrato altri 701 prodotti trovati a bordo di un’auto, dalle parti di via Ingham, a Brancaccio, guidata da un disoccupato 64enne di Santa Flavia. L’attenzione dei militari è stata attirata da alcuni ingombranti pacchi trovati all’interno dell’abitacolo. "L'autista del mezzo - spiegano dal Comando provinciale - non era in grado di fornire alcun documento di trasporto né documentazione idonea a comprovare la provenienza della merce trasportata".

Anche lui, come la commerciante cinese, è stato denunciato in Procura per introduzione di prodotti con segni falsi e ricettazione. "L’operazione - si legge in una nota - rientra tra i compiti istituzionali propri della guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria costantemente impegnata nella repressione degli illeciti in ambito economico sotto ogni forma, con particolare attenzione alla tutela del consumatore finale il quale potrebbe acquistare merce contraffatta nella convinzione che i prodotti siano sicuri e certificati".