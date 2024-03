Bombole custodite in magazzini non autorizzati, denunciati due commercianti tra Sperone e Albergheria

Sequestrate in due attività 563 bombole di gpl stipate in magazzini senza le necessarie misure di sicurezza. La guardia di finanza ha denunciato due commercianti di 52 e 76 anni, titolari di altrettanti negozi che si trovano in via Sperone e via San Nicolò all’Albergheria, per illecita detenzione di materiale esplodente poiché "operanti sprovvisti di licenza - si legge in una nota del Comando provinciale - e senza aver effettuato le comunicazioni all'autorit. Uno è stato altresì segnalato per il reato di contrabbando per non essere stato in grado di fornire la documentazione attestante la regolarità dell’acquisto del prodotto energetico sottoposto ad accisa".

Sulla carta i due commercianti si occupavano proprio di commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico ma, secondo quanto emerso dai controlli effettuati dai militari del 2° Nucleo operativo metropolitano, non erano autorizzati per allestire un deposito e soprattutto non avevano i requisiti minimi di sicurezza. Le quasi sei tonnellate di prodotto petroliferro liquido, oltre a trovarsi vicino ad alcuni edifici di civile abitazione, erano ammassate in "locali non idonei e privi di areazione". Alla luce di tutto ciò le fiamme gialle ha proceduto con il sequestro dei prodotti segnalando entrambi i commercianti in Procura.

"L’attività svolta rientra tra i compiti istituzionali della guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria costantemente impegnata - si legge in una nota - nella repressione di ogni forma di illecito che possa minare la tutela dell’incolumità pubblica e le entrate dello Stato attraverso le frodi alle accise". Un'operazione simile era stata condotta dalla guardia di finanza a febbraio scorso in via Leonardo da Vinci, dove i militari hanno trovato un'area di stoccaggio non autorizzata che si trovava alle spalle del McDonald's (estraneo ai fatti) in barba alle norme sulla sicurezza. In quell'occasione sono stati denunciati un uomo 35 anni e una donna di quasi 80.