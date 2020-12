Scovata una polveriera a Bolognetta, maxi sequestro di botti illegali anche allo Sperone

Maxi sequestro di fuochi d’artificio e polvere pirica tra un garage dello Sperone e un ex fabbrica dismessa a Bolognetta. La polizia ha denunciato la scorsa settimana F.L. e B.C., due uomini di 32 e 47 anni, per il reato di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, togliendo dal mercato illegale decine di confezioni di petardi, fontane, razzi, "cipolle" e altro ancora per un peso complessivo di 120 chili.

Una vera e propria polveriera è stata rintracciata dagli investigatori del commissariato Brancaccio lungo la strada che collega Misilmeri a Bolognetta. All’interno di una ex fabbrica dismessa nel 2010, in contrada Balistreri, la polizia ha trovato e sequestrato 65 chili di materia pirica con un'alta capacità di infiammarsi. Un vero pericolo date le condizioni in cui era stata conservata.

Al termine degli accertamenti gli agenti hanno identificato e denunciato un 47enne di Misilmeri, B.C., riconducibile a una ex fabbrica specializzata della zona che in passato produceva e riforniva mezza provincia anche per feste ed eventi pubblici. Risale a pochi giorni prima un altro servizio eseguito dallo stesso commissariatao in via Mariano Campo, dove la polizia ha trovato un garage pieno di giochi d’artificio illegali.

Il garage è risultato riconducibile al 32enne F.L., già indagato per alcuni sequestri eseguiti anni fa proprio nella zona dello Sperone. Al suo interno c’erano circa 60 chili di prodotti confezionati e custoditi dentro alcuni scatoloni. Per rimuoverli, considerata la massa attività pari a circa 12 chili, è stato necessario l’intervento degli artificieri che valuteranno in seguito come distrugge il tutto.