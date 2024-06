Sorpresi a spellare mille chili di cavi per ricavarne il rame, tre denunce a Croceverde

In quel terreno c'erano loro tre e mille chili di cavi da cui stavano rimuovendo la guaina per ricavarne il rame. I carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno denunciato alcune sere fa un 44enne, un 32enne e un 21enne sorpresi vicino a diversi cumuli di fili e intere bobine in legno ancora da lavorare.

Alla vista delle pattuglie i tre, approfittando del buio, sono scappati cercando di far perdere le proprie tracce. I militari dell'Arma però li hanno raggiunti all'interno di un'abitazione, quasi al confine con Ciaculli, dove sono stati identificati e denunciati per ricettazione.

Al momento resta ignota la provenienza di quei mille chili di cavi in rame su cui sono in corso gli accertamenti da parte degli inverstigatori. Pochi giorni fa, a Palermo, un ladro acrobata si era arrampicato in un condominio per rubare una grondaia in rame.

Era finita peggio a due fratelli di 24 e 20 anni che, a maggio scorso, sono stati ricoverati dopo aver provato a rubare il rame da una cabina dell'Enel. Durante il furto entrambi sono rimasti folgorati da una potente scarica elettrica e hanno riportato rispettivamente ustioni sul 35% e 45% del corpo.