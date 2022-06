Bloccati su un’auto rubata dopo un inseguimento di 20 chilometri, denunciati due catanesi

Bloccati su un'auto rubata dopo un inseguimento di almeno 20 chilometri. La polizia ha denunciato per ricettazione due catanesi di 50 e 53 anni sorpresi oggi vicino alla circonvallazione di Palermo, a bordo di una Fiat Panda, e fermati all'altezza dello svincolo di Altavilla Milicia. Nel bagagliaio sono stati trovati e sequestrati un flex e altri arnesi da scasso.

La prima segnalazione dell'auto rubata era arrivata la scorsa notte da Balestrate. Qualcuno aveva notato vicino all'ufficio postale due uomini, con il volto parzialmente coperto, che sembravano avere cattive intenzioni. Nonostante l'allarme lanciato al 112, all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri non c'era nessuno che corrispondesse alla descrizione fornita.

Nella tarda mattinata di oggi la stessa macchina è stata intercettata praticamente alle porte della città, ovvero nel primo tratto della carreggiata dell'A19 in direzione Catania. Da un rapido riscontro sulla targa è emerso che si trattava della stessa Fiat Panda segnalata a Balestrate. Gli agenti di polizia si sono quindi lanciati all'inseguimento riuscendo, dopo circa 20 chilometri, a bloccarne la corsa.

I due uomini trovati a bordo sono stati quindi bloccati, identificati e portati negli uffici del commissariato di polizia di Brancaccio. Dopo i successivi accertamenti e alla luce degli elementi acquisiti, i due catanesi sono stati denunciati a piede libero per ricettazione ma anche per possesso di chiavi alterate e grimaldelli che avrebbero potuto utilizzare per mettere a segno qualche furto.