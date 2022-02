Rave party vicino a Bellolampo, arriva la polizia: identificate oltre cento persone

Due casse amplificate, una consolle e qualche luce strobo. Tanto è bastato per trasformare un’area del demanio forestale, non lontano dalla discarica di Bellolampo, in una perfetta location per un rave party. Sono circa cento le persone identificate ieri sera dalle parti di Pizzo Manolfo ad una festa non autorizzata tra Palermo e Torretta.

A quanto pare non si trattava del primo evento del genere in quel posto, tanto da essere diventato la meta di raver arrivati per l’occasione da tutta la Sicilia. Gli agenti della Digos, dell’Ufficio prevenzione generale e di altre sezioni sono intervenuti a seguito di una segnalazione, interrompendo il party. I poliziotti hanno invitato il dj ad abbassare la musica, così da permettere loro chiedere i documenti a tutti i partecipanti.

Terminata quest’operazione alcuni di loro sono stati denunciati per invasione di terreni e occupazione abusiva di suolo pubblico. Le attrezzature utilizzate per la riproduzione della musica sono state sequestrate.