Cronaca Oreto-Stazione / Corso Tukory

Aggredisce e ruba il cellulare a un giovane, la polizia lo trova grazie all'autocertificazione

E' successo in corso Tukory. Gli agenti sono risaliti al responsabile della rapina grazie al documento esibito pochi minuti dopo per giustificare la sua presenza in strada in piena notte. Denunciata anche un’altra persona per ricettazione