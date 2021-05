Una colata di cemento sugli scogli davanti ai faraglioni di Cefalù, 9 denunce e cantiere sequestrato

Una colata di cemento da 850 metri quadrati sul mare per costruire delle capanne destinate ai turisti che alloggiavano a Cefalù. I carabinieri hanno sequestrato un cantiere e denunciato 9 persone per reati ambientali dopo aver accertato l’esecuzione di alcuni lavori, visibili solo dal mare, "in totale assenza dei necessari titoli autorizzativi - spiegano dal Comando provinciale - su un’area demaniale marittima sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici". Tra i denunciati, tutti di età compresa tra i 30 e i 73 anni, c’è anche l’amministratore unico (un tedesco di 73 anni) della società committente, la Costa Caldura srl. Elevate sanzioni per 20 mila euro in relazione alle violazioni in materia di sicurezza dei lavori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sopralluogo nel cantiere che si trova davanti ai famosi faraglioni è stato eseguito dai militari del Nucleo operativo e della stazione di Cefalù, dal personale del Nucleo ispettorato del lavoro, dai funzionari dell’Inps e da quelli dell’Ufficio tecnico comunale. Secondo quanto accertato la società edile avrebbe eseguito "opere di recinzione - ricostruiscono dal Comando - in zona tutelata da vincolo paesaggistico senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, avrebbe avviato i lavori in località sismica senza l’autorizzazione del Genio civile ed eseguito opere a meno di 150 metri dalla battigia" causando così la "distruzione o il deturpamento di bellezze naturali".

"Ci costituiremo parte civile - spiega a PalermoToday il sindaco Rosario Lapunzina - per la tutela dell’ambiente. Chiederemo il ripristino dei luoghi perché da quello che vedo si tratta di un danno di una portata incredibile".