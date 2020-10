Confiscano la casa al padre mafioso ma resta a vivere lì col marito, due denunce

La casa era stata confiscata proprio a suo padre, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma lei aveva deciso di andarci a vivere con il marito. La guardia di finanza e la polizia municipale hanno denunciato un uomo e sua moglie - il 59enne P.C. e la 61enne A.C. - per avere occupato abusivamente un immobile che si trova nella zona di Villagrazia di Carini, assegnato nel 2016 al Comune dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Durante i controlli le forze dell'ordine si sono rese conto che all'interno della appartamento confiscato ad Angelo Conigliaro c'era una delle sue figlie. Lei e il marito dovranno ora rispondere dei reati di invasione di terreni ed edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e furto di energia. I vigili e i militari della tenenza di Carini hanno infatti "individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale - si legge in una nota - realizzato mediante collegamento diretto per mezzo di due cavi monofase".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma non è tutto. "A seguito degli accertamenti effettuati dalle fiamme gialle, gli stessi sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e pertanto - proseguono - sono stati segnalati all'Inps competente per terrritorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa di revoca o decadenza dal beneficio". In un secondo momento si procederà con il recupero delle somme che sarebbero state percepite indebitamente, pari a 8.865 euro. "L'operazione testimonia - concludono - l'impegno della Finanza quale polizia economico-finanzaria a tutela della legalità e della sicurezza".