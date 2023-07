Pagliarelli, porta al marito 45 grammi di hashish nascosto nelle cuciture di un asciugamano: due denunce

Aveva portato in "buca 1" un sacchetto per il marito, detenuto al Pagliarelli, contenente della biancheria e alcuni asciugamani. Nulla di anomalo se non fosse che dentro le cuciture c'erano 45 grammi di hashish. La polizia penitenziaria ha denunciato S. M. di 29 anni e la moglie per aver cercato di introdurre all'interno del carcere della sostanza stupefacente. Sequestrati anche un cellulare e un'agenda del 2021 contenente alcuni appunti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il controllo della polizia penitenziaria è scattato quando la giovane moglie del detenuto, poco prima di accedere in carcere per un colloquio, ha consegnato il sacchetto agli agenti. Gli addetti al metal detector, verificando il contenuto del sacchetto, hanno notato alcun strani rigonfiamenti lungo le cuciture di un asciugamano: dentro c'erano nascosti cinque involucri. Alla luce della scoperta gli inverstigatori hanno ispezionato i due e l'auto con cui era arrivata la giovane donna.

Se la perquisizione personale ha dato esito negativo, lo stesso non può dirsi per quella domiciliare. Gli agenti infatti hanno raggiunto l'abitazione del ventinovenne trovando un trita erba, due pipette utilizzate per fumare lo stupefacente, un contenitore metallico, cinque cartine e una sigeretta. Sequestrati anche uno smartphone, una dual sim, l'agenda e un impianto dvr con telecamere. Secondo l'ipotesi degli investigatori, l'hashish sarebbe stato introdotto per essere rivenduto fruttando fino a 4.500 euro.