Scappano su un'auto rubata e si schiantano durante l'inseguimento, bloccati e denunciati due sedicenni

E' stata una "caccia" rocambolesca che si è conclusa con un'auto finita contro un albero. Due sedicenni sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi la scorsa notte a bordo di un'Alfa Giulietta rubata dalle parti di viale Regione. Ad intercettare il mezzo sono stati gli agenti delle volanti di polizia che si sono lanciati in un inseguimento che è terminato in via Gustavo Roccella, nella zona del Villaggio Santa Rosalia.

L'intervento è nato dopo una nota radio diramata a tutte le pattuglie, intorno alla mezzanotte, per segnalare un'auto che risultava rubata alcuni giorni prima. Poco dopo alcuni agenti hanno incrociato il mezzo nei pressi della circonvallazione, non lontano dal carcere Pagliarelli. Il giovane alla guida del mezzo, vedendo le volanti, ha premuto il piede sull'acceleratore e si è allontanato nel tentativo di fare perdere le proprie tracce.

Tra manove spericolate e alta velocità, però, avrebbe perso il controllo della Giulietta terminando con un albero. Dall'abitacolo sono scesi in tre: due, zoppicanti, sono stati bloccati mentre un terzo è riuscito a scappare. I due sono stati denunciati mentre sono in corso le indagini per rintracciare l'altra persona che si trovava a bordo dell'auto. L'auto è stata rimossa ed è stato contattato il proprietario per la restituzione del mezzo danneggiato.