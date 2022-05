Carini, sorpresi a bruciare rifiuti nel piazzale della loro azienda: tre denunce

Sono stati sorpresi davanti alla sede della loro azienda mentre bruciavano pezzi di plastica, cartone, guaine e altro ancora. Succede a Carini dove i carabinieri hanno denunciato ieri pomeriggio tre dipendenti di una società che opera nel settore della termoidraulica.

I militari dell’Arma, dopo aver identificato gli operai, hanno chiesto loro spiegazioni sull’incendio che avrebbero appiccato nel piazzale di fronte alla sede dell’azienda. Non riuscendo a giustificarsi in alcun modo, i tre sono stati denunciati per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro per accertamenti, mentre proseguono le indagini per chiarire se sia stata un’iniziativa dei tre lavoratori o se qualcuno, magari della loro stessa azienda, li avesse invitati ad utilizzare il fuoco per smaltire i rifiuti.