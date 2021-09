Ubriachi al volante: posti di blocco dei carabinieri, denunciate tre persone

Girandola di operazioni dei militari dell'Arma tra Palermo e provincia. In manette un 24enne palermitano, volto noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish

Girandola di operazioni dei carabinieri tra Palermo e provincia. Sono in tutto otto le persone tratte in arresto nelle ultime 72 ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e porto abusivo d’armi. Gli arrestati hanno fra i venti e i cinquantatré anni. Controlli specifici finalizzati al contrasto e alla repressione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti si sono concretizzati in numerose perquisizioni, che si sono concluse positivamente anche grazie al determinante apporto del nucleo cinofili carabinieri di Palermo Villagrazia.

I militari della stazione San Filippo Neri, con i colleghi della compagnia di intervento operativo del 12esimo Reggimento Sicilia, hanno arrestato un 24enne palermitano, volto noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 50 grammi di hashish già suddivisi in dosi. La sostanza, sequestrata, è destinata al campionamento e al repertamento a cura del laboratorio analisi stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo. Il denaro contante sequestrato, ritenuto provento dell’attività di spaccio, ammonta complessivamente a circa 50 euro.

Infine, nel corso di un'altra operazione - relativa all’azione di contrasto a fenomeni illegali connessi alla movida - sono stati tre i denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica nel corso di controlli delle stazioni carabinieri operanti a Terrasini, Cinisi, Capaci e Isola delle Femmine.