"Presto venite, si stanno picchiando": arrivano i carabinieri, denunciati tre giovani

Se le sono date di santa ragione e probabilmente se non fosse arrivata in tempo una pattuglia sarebbe finita anche peggio. I carabinieri hanno denunciato a Partinico tre giovani che oggi, poco prima dell’alba, si stavano affrontando vicino a un panificio che si trova in centro.

A lanciare l’allarme è stato un cittadino che, passando di lì, ha visto in diretta la scazzottata e ha pensato di contattare le forze dell’ordine. "La prontezza con cui è stato chiamato il 112 - spiegano dal Comando provinciale - e il tempestivo intervento hanno evitato il peggio".

Uno dei tre ragazzi è stato sottoposto a visita medica al Civico di Partinico per alcune lesioni al volto giudicate guaribili dai medici in sette giorni. I soggetti coinvolti, una volta identificati, sono stati denunciati in Procura per il reato di rissa.

Un altro episodio di violenza si è verificato pochi giorni fa a Palermo, in via Montepellegrino. Ad avere la peggio è stato un uomo di 34 anni, massacrato di botte e portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Durante l’accesso ai medici è stato riferito che fosse stato vittima di un incidente stradale.

In poche ore però è emersa un’altra verità, ovvero che il 34enne aveva avuto una violenta lite con qualcuno di fronte a una taverna abusiva. Sull’episodio indaga ora la polizia che sequestrato le immagini di alcune telecamere e ascoltato dei testimoni per risalire al responsabile del pestaggio.