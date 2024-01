Sorpresi a rubare tre felpe al Forum, escono dal negozio e vengono bloccati

Sorpresi a taccheggiare in un negozio d’abbigliamento al Forum. I carabinieri hanno denunciato mercoledì due ventenni che, secondo quanto ricostruito, erano appena usciti da uno punti vendita del centro commerciale di via Filippo Pecoraino, a Brancaccio, con tre felpe che però non erano state pagate.

A sollecitare l’intervento dei militari del Nucleo radiomobile sono stati gli addetti alla sicurezza in servizio al centro commerciale che avevano visto i due aggirarsi con fare sospetto tra i corridoi del negozio. E così è intervenuta una pattuglia che ha bloccato e perquisito i due amici recuperando anche la merce nascosta nei loro zaini.

Non di furto ma di rapina è stata accusata invece una 32enne che una decina di giorni fa avrebbe rubato in diversi negozi di via Ruggero Settimo, a Palermo. Durante uno dei colpi la ragazza avrebbe spintonato una commessa per guadagnarsi la fuga prima di essere bloccata dalla polizia che ha trovato la refurtiva nella sua borsa.