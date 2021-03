"Furto di energia in un maneggio": denunciate sei persone a Partanna

Tenevano accesi impianti e luci ma nonostante ciò il contatore non girava e non segnava alcun consumo elettrico. I carabinieri hanno denunciato sei persone all'interno di un maneggio in zona Partanna per furto di energia. Nei guai dunque un addetto ai lavori al quale era intestata l'utenza e gli altri 5 soci dell'associazione sportiva dilettantistica che gestiva la struttura organizzava corsi di equitazione ed escursioni.

I militari della compagnia San Lorenzo, intervenuti nella struttura insieme a una squadra dell'Enel, hanno accertato che qualcuno aveva realizzato un allaccio abusivo e diretto alla rete pubblica. Secondo una prima stima fatta insieme ai tecnici il danno causato alla società erogatrice del servizio, nell'arco degli ultimi 5 anni, ammonterebbe a circa 10 mila euro.