Tentano il furto di un'auto al Conca d'Oro, poi il folle inseguimento: denunciati due minorenni

Denunciati per tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo un rocambolesco inseguimento in auto nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro in cui sono rimasti danneggiati altri cinque veicoli. Protagonisti due ragazzi, di 17 e 15 anni, che sono stati individuati dai carabinieri a poche ore dai fatti avvenuti giovedì pomeriggio.

A lanciare l’allarme è stato un cittadino che, uscendo dal centro commerciale, aveva notato due ragazzi che stavano cercando di forzare la portiera di un’auto. I carabinier del Nucleo radiomobile sono intervenuti e hanno avviato le macchine parcheggiate. A quel punto i due giovani, alla vista dei carabinieri, sarebbero saliti a bordo di una Fiat Panda del servizio car sharing - poi risultata rubata - e si sarebbero allontanati a tutta velocità.

Una pattuglia si è lanciata all’inseguimento durante il quale il ragazzo alla guida del mezzo rubato ha speronato altre cinque auto. Poco dopo lui e l’amico avrebbero abbandonato l’auto per strada scappando a piedi e facendo perdere le proprie tracce. O almeno così credevano. Al termine di una breve attività investigativa i due sono stati rintracciati e, mancando la flagranza di reato, denunciati a piede libero.