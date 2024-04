Il terrore a scuola e lo studente picchiato, denunciati 11 giovani: "Furti, raid vandalici e pestaggi"

Per mesi, tra atti vandalici e furti, avrebbero seminato il terrore a scuola e in un'occasione avrebbero pure pestato uno studente poco dopo il suono della campanella. La polizia ha identificato e denunciato undici ragazzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni per una serie di atti vandalici, furti e anche un'aggresione avvenuta nella succursale dell'istituto alberghiero Borsellino, zona via dei Cantieri.

I giovani, alcuni minorenni altri di poco maggiorenni, tutti provenienti dallo stesso quartiere in cui si trova l'istituto, "si sarebbero resi protagonisti - spiegano dalla questura - di vere e proprie scorrerie che hanno colpito la struttura scolastica, quasi sempre quando la scuola era priva di guardiania e non frequentata da studenti e corpo docente, quindi in orario notturno e nei fine settimana".

Tre gli accessi registrati tra novembre 2023 e gennaio 2024, uno dei quali realizzato addirittura la notte di Capodanno. In quelle circostanze alcune aule erano state messe a soqquadro e soprattutto erano state prese di mira le macchinette erogatrici di bevande e snack, prese a calci e svuotate da banconote e monete. Uno degli episodi risale al 14 gennaio e ha fruttato un bottino di circa 700 euro.

Il pestaggio di uno studente

Ancor più grave il quarto episodio, avvenuto il 26 novembre. Durante l'uscita degli studenti dall'Ipssar Borsellino, noncuranti della presenza delle telecamere, i giovani indagati sarebbero entrati nel cortile della scuola prendendo di mira uno studente già a bordo del suo motociclo che è stato "ripetutamente colpito e percosso senza alcun apparente motivo se non quello connesso alla gratuita violenza", aggiungono dalla polizia.

Per l'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato Libertà, sotto il coordinamento della Procura, sono state determinanti le riprese delle telecamere installate nei punti in cui si sono consumati gli assalti, quindi anche quelle interne dell’istituto scolastico. Grazie alla conoscenza del territorio i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità degli undici giovani poi denunciati, alcuni dei quali destinatari di un ammonimento da parte del questore.