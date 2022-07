Raffica di colpi notturni a Termini, denunciato un uomo: "E' l'autore di quattro furti"

Sarebbe lui l’autore di almeno quattro furti messi a segno nei mesi scorsi a Termini Imerese, soprattutto durante le ore notturne, ai danni di negozi alimentari e altre attività. La polizia ha denunciato un uomo di 49 anni nei confronti del quale è stata eseguita una misura cautelare che prevede per lui l’obbligo di dimora nel Comune e altresì l’obbligo di rientrare a casa entro le 19 e non uscirne sino alle 7 del mattino.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’indagato avrebbe rubato almeno quattro volte - tra marzo e giugno - in altrettanti esercizi commerciali della città. "Davvero consistente in alcuni casi - si legge in una nota della questura - il bottino sottratto. Come quello ai danni di un esercizio di generi alimentari, depredato di macchinari specifici e della somma di 4 mila euro".

L’uomo avrebbe agito sempre con lo stesso modus operandi. Grazie all’analisi delle immagini di alcune telecamere, che avrebbero inquadrato in maniera inequivocabile il suo volto, il 49enne è stato identificato. "Nel corso di altri episodi - si legge ancora nella nota - sarebbe stata invece identificata con assoluta certezza l'autovettura utilizzata per commettere le azioni delittuose".

I risultati dell’attività investigativa sono stati condivisi dal gip che ha sottolineato l’indole dell’indagato "quale soggetto di una certa pericolosità e incapace evidentemente di tenere a freno le proprie condotte, ritenendo che i furti fossero stati posti a segno con una certa professionalità e seguendo sistematicamente un modus operandi collaudato, tale da non lasciare spazio all’improvvisazione".