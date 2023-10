Luce a scrocco in un condominio di Brancaccio, i carabinieri denunciano dieci persone

Luce a scrocco in un condominio di Brancaccio: denunciate dieci persone tutte domiciliate in via Andrea Biondo. E' questo il bilancio di un servizio di controllo straordinario per il contrasto dei furti di corrente elettrica che i carabinieri della stazione di Brancaccio e della compagnia di Intervento operativa del XII reggimento carabinieri Sicilia hanno effettuato assieme ai tecnici dell’Enel.

I militari dell'Arma, avvalendosi anche di un’unita cinofila, hanno appurato che le abitazioni sarebbero state connesse abusivamente alla rete elettrica facendo quindi diminuire o, in alcuni casi, annullare totalmente la bolletta. Tutti gli indagati, oltre a pagare il consumo stimato, dovranno rispondere di furto aggravato. In caso di condanna, la pena prevista va dai 2 ai 6 anni di reclusione.