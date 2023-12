La banda dei furti di Fiat 500 e Smart, quattro palermitani incastrati dalle telecamere

Sono accusati di aver rubato auto, perlopiù Fiat 500 e Smart, ma anche ricambi da vendere sul mercato nero. I carabinieri di Monreale hanno denunciato quattro palermitani, due dei quali minorenni, sospettati di essere gli autori di una serie di furto commessi tra settembre e ottobre scorsi a Monreale e Partinico.

A seguito dell’escalation di episodi e delle denunce sporte dalle vittime, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini sequestrando e analizzando le immagini riprese da diversi impianti di sorveglianza installati vicino ai punti in cui erano parcheggiate le auto.

Le telecamere avrebbero ripreso i quattro all’opera, che agivano soprattutto di notte, quando nei paraggi non c’erano testimoni che avrebbero mandato in fumo i piani. “Solo in in un’occasione - ricostruiscono dal Comando provinciale - uno dei proprietari, accortosi del tentativo di furto, è riuscito a metterli in fuga”.