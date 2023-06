Via Lincoln, sorpresi dai poliziotti mentre rubano superalcolici dall'Nh Hotel: arrestati

Gli investigatori stavano analizzando le immagini riprese dalle telecamere per un furto appena consumato all’Nh Hotel quando hanno notato un’altra persona che, proprio in quegli istanti, si stava intrufolando negli stessi magazzini per tentare il colpo. E’ di tre persone arrestate (due 33enni e un 49enne) e una quarta denunciata (un 35enne) il bilancio di un doppio intervento della polizia avvenuto stanotte in via Lincoln. I primi tre dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, le volanti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenute rispondendo a una nota diramata dalla sala operativa per un furto in corso all’intento dell’Nh Hotel. “Transitando da via Lincoln gli equipaggi - si legge in una nota - hanno sorpreso tre uomini con numerose bottiglie di superalcolici all’uscita dei magazzini che conducono alla struttura alberghiera”.

Dopo gli arresti e la riconsegna della refurtiva al direttore dell’hotel, i poliziotti stavano controllando le telecamere di videosorveglianza quando si sono resi conto che un’altra persona si era introdotta poco prima nell’area del magazzino. L’uomo è stato immediatamente raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato e perquisito. Addosso aveva degli attrezzi da scasso che gli sono costati una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Il doppio intervento è frutto delle contromisure adottate dalla questura per porre un freno all'escalation di furti, soprattutto quelli con il metodo della spaccata, registrata negli ultimi due mesi. Tra le ultime attività colpite ci sono il Caffe Liberty di via Giovanni Villani, l'ottica Lipari, due saloni di bellezzza, il ristorante Bioesserì di via La Farina, il Bar Rosanero di via XX Settembre, la boutique Louis Vuitton di via Libertà, i bar Wisser di via Tricomi, il negozio Terranova di corso Calatafimi e una tabaccheria di via Giafar.