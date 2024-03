Violenza e minacce all'ospedale Ingrassia, infermiera tirata per i capelli da una donna: tre denunce

Calci, urla e tirate di capelli al pronto soccorso dell’Ingrassia. La polizia ha denunciato due uomini e una donna per lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio per un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì al triage dell'ospedale di corso Calatafimi. A scatenare la violenza, secondo la loro versione, la lunga attesa per accedere all’area d’emergenza.

Secondo una prima ricostruzione i tre indagati erano andati all’Ingrassia intorno alle 19.30 per accompagnare un uomo, forse un familiare, che si era sentito male. Dopo aver bussato con insistenza alla porta per farsi aprire e accedere al triage, i due uomini e la donna sono stati bloccati e allontanati dalle guardie giurate della Mondialpol.

Durante il parapiglia la donna, approfittando dell'apertura della porta per l’ingresso di un paziente in codice giallo su una barella, avrebbe fatto uno scatto per poi scagliarsi contro un’infermiera e tirarle i capelli. "Ti aspetto fuori appena finisci", le avrebbe urlato.

A quel punto le guardie giurate sono nuovamente intervenute riuscendo a portare fuori la donna, messa alla porta insieme agli altri due che nel frattempo avrebbero continuato a prendere a calci la porta del pronto soccorso e a inveire contro medici e infermieri.

Qualcuno in ospedale ha lanciato l’allarme al 112 e poco dopo sono intervenuti gli agenti delle pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale della polizia che hanno riportato la calma prima di identificare e denunciare i due uomini e la donna.

Il commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni "condanna con la massima fermezza - come ha dichiarato a PalermoToday - l'ennesimo episodio di violenza, arroganza e prepotenza, manifestando solidarietà e vicinanza all’infermiera vittima dell’aggressione e al personale impegnato nell'area d’emergenza dell’Ingrassia".