Ruspe sul lungomare di Carini, bergamasco scrive al sindaco: "Grazie, fai bene a demolire le ville abusive"

"Ho ricevuto una bellissima lettera, da parte di un bergamasco, che mi ha riempito d’orgoglio e incoraggiato ad andare avanti sulla strada intrapresa da tempo". A parlare è il sindaco di Carini, Giovì Monteleone. Il tema è quello delle demolizioni degli immobili abusivi sulla costa. "Ho deciso di condividere questa lettera con voi, anche perché è importante capire come le nostre azioni vengono viste da chi ci guarda da fuori", dice il primo cittadino che ha postato il testo integrale. L'obiettivo delle operazioni portate avanti dal sindaco che da tempo ha dato il "la" alle demolizioni è quello di restituire volta per volte dei "pezzi" di mare ai carinesi. Il progetto relativo agli abbattimenti degli immobili abusivi è stato finanziato grazie al Pnrr per il riuso delle aree per la fruizione diretta del mare.

Il testo integrale della lettera

Egregio sindaco, ho visto in tv l'intervento attuato dal suo Comune per la demolizione di una villetta abusiva: rovinare un paesaggio con vista su Isola delle Femmine è un oltraggio alla sua (ma anche nostra) meravigliosa isola, la Trinacria... e la sua storia. Lo scrivente risiede a Ranica, in provincia di Bergamo, piacevole paesotto in val Seriana, che (insieme a mia moglie) apprezza molto l'archeologia e quindi il passato glorioso della nostra Magna Grecia.

Personalmente conosco meglio la Sicilia che la bergamasca in quanto, spesso, appena possibile, un giro a scopo archeologico "s'ha da fare". Vorremmo ringraziarla dell'intervento di demolizione (e si spera che altri, ma non solo in Sicilia), proseguano per eliminare il più possibile le sconcezze che deturpano il nostro paesaggio ovunque.

Ne approfitteremo, la prossima volta, per fermarci anche a Carini (già il nome è un "omen") anche se siamo solo di passaggio per un giro archeologico. Però se Lei dovesse essere di passaggio a Bergamo o dintorni ci farebbe piacere un incontro anche solo per una breve pausa d'aperitivo o pranzo di invito. Certo, Bergamo non ha il valore della Magna Grecia ma la sua storia è pur notevole con discendenze celtiche. Le auguriamo ogni bene e ottimo lavoro di cui i "carinesi" (si scrive così) saranno certo fieri".