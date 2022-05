Per un luogo simbolo di Carini si chiude un'era: l'ex Johnnie Walker sarà demolito

"Ci vediamo al Johnnie Walker". Per generazioni è stato luogo di appuntamento e ritrovo: un punto di incontro per poi spostarsi alla volta di altre destinazioni. Presto non si potrà più dire. Perché presto verrà abbattuto e l'area verrà bonificata, mentre il materiale di cui è composto, ferro e alluminio, verrà riciclato. Questo quanto stabilito da una delibera approvata dalla Giunta di Carini lo scorso 13 maggio, dopo che il presidente della terza sezione penale del Tribunale di Palermo, Fabrizio La Cascia, ha revocato il sequestro preventivo disposto nel 2013 nei confronti dello storico bar, di proprietà della famiglia Pipitone, e di altre otto attività commerciali che con esso confinano e ordinato la restituzione di quest'ultimi al Comune di Carini.

Un passaggio necessario affinchè l'amministrazione, guidata dal sindaco Giovì Monteleone, possa mettere in pratica quanto scritto, nero su bianco, nell'atto di indirizzo deliberato. Per passare dalla parole ai fatti però manca un ultimo step. "C'è una sentenza del tribunale penale - chiarisce a PalermoToday il primo cittadino - ma aspettiamo che la Procura notifichi al Comune e alla stazione dei carabinieri il decreto di dissequestro".

L'edificio abusivo per anni è stato un punto di riferimento nel Comune. Poi, a causa di una serie di violazioni di norme ambientali, sono scattati i sigilli. Ora il suo destino è segnato: presto smetterà di esistere. "E' stato il simbolo di floridezza economica delle diverse attività commerciali che vi avevano sede, ma il Johnnie Walker - dichiara il sindaco Monteleone - è un edificio abusivo. Riteniamo che quest'azione sia un ulteriore passo decisivo verso la riqualificazione e la rigenerazione di aree urbane d'accesso a Carini. Avere un accesso decoroso alla città ne cambia l'immagine in positivo".

Il Comune chiederà al Mit di finanziare i costi di demolizione dell'intero complesso edilizio del Johnnie Walker. L'ufficio Abusivismo e Repressione è già stato incaricato di redigere il piano. Solo dopo, a demolizione avvenuta, l'ufficio Urbanistica predisporrà un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area. "L’immobile versa in uno stato di estremo degrado, è praticamente una discarica di rifiuti abbandonati, auspico - conclude Monteleone - un celere deposito della sentenza e una pronta notifica di dissequestro".