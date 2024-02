Via un altro ecomostro dal lungomare di Carini, demolito un residence abusivo

Si concluderà oggi l'intervento di demolizione al civico 305 del lungomare Cristoforo Colombo, a Carini, iniziato lo scorso gennaio. L'area era interamente pavimentata in cemento e ospitava un piccolo residence abusivo composto da 8 casette, alcune fatte in muratura, altre in legno e altre ancora in metallo.

Nell'area è stata rilevata anche la presenza di amianto ed è stato quindi necessario prima eseguire una bonifica e poi sgomberarla dai mobili e dai rifiuti misti presenti all'interno. Solo successivamente ha avuto inizio la demolizione che si concluderà oggi. La demolizione è stata finanziata al 50% con i fondi del Mit 3, il contributo del ministero delle Infrastrutture per le demolizioni abusive, e al 50% dal Comune di Carini che sta seguendo 6 demolizioni, di cui 3 già completata nei mesi scorsi, per un totale di 290 mila euro. La quinta demolizione riguarda un immobile in via Vespucci: si è già provveduto a rimuovere il tetto in amianto e nei prossimi giorni entreranno in azione le ruspe.